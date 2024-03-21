Bloomberg сообщил об обещании хуситов не нападать на суда России и Китая

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Хуситы договорились с РФ и КНР о том, что группировка мятежников "Ансар Аллах" не будет атаковать российские и китайские суда в регионе, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут проходить через Красное море и Аденский залив, не подвергаясь нападениям", - информирует агентство.

По словам источников, "Китай и Россия добились такого взаимопонимания после переговоров их дипломатов в Омане с Мухаммедом Абдель Салямом, одной из важнейших политических фигур хуситов",

В обмен на это, утверждают источники, Россия и Китай "могут оказать политическую поддержку хуситам в таких инстанциях, как Совбез ООН".

"Не совсем ясно, в чем может проявиться эта поддержка, но она могла бы включать блокирование резолюций против группировки", - информирует Bloomberg.

Мухаммед Абдель Салям не стал отвечать на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.