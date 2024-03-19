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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Талибы сообщили о приграничных столкновениях с силами безопасности Пакистана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сообщило о боестолкновениях с силами безопасности Пакистана, произошедших в приграничной афганской провинции Пактика, передает агентство EFE.

"Сегодня днем произошли столкновения, которые продлились до 16:00 по местному времени", - сказал агентству представитель властей провинции Пактика, расположенной на западе Афганистана на границе с Пакистаном, Мухаммед Амин Хузайфа.

Агентство отмечает, что в Пакистане к настоящему моменту не сообщают об этом инциденте.

Талибы также сообщили, что накануне силы Пакистана нанесли авиаудар по территориям на западе Афганистана, в результате которого погибли как минимум восемь мирных жителей. В Кабуле осудили этот удар.

В Исламабаде ранее сообщили, что атака пакистанской стороны была направлена не на талибов, а на бойцов запрещенной в Пакистане экстремистской группировки.

Афганистан Талибан Пакистан
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