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В Афганистане обвинили ВВС Пакистана в гибели 46 человек в результате авиаудара

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осудило авиаудар Пакистана по юго-востоку Афганистана, который, по данным Кабула, унес жизни 46 человек, сообщает информационное агентство Khaama Press.

По данным талибов, среди погибших есть женщины и дети. Еще шесть человек получили ранения.

По данным информационных источников, близких к пакистанской армии, в ходе ударов по афганской провинции Пактика ВВС Пакистана разрушили четыре базы группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в России), были убиты несколько боевиков.

В афганском Минобороны пообещали дать ответ Пакистану за гибель жителей Афганистана и за нарушение суверенитета страны.

Пакистанская сторона пока официально не прокомментировал информацию об атаках.

ТТП - действующая на севере Пакистана группировка. Формально она не входит в афганское движение "Талибан". За последние месяцы ТТП нарастила атаки на вооруженные силы Пакистана. Власти Пакистана обвиняют афганский "Талибан" в предоставлении укрытий членам ТТП.

Минобороны Афганистан Пакистан Талибан Пактика ТТП
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