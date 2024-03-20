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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Министр обороны США примет израильского коллегу на следующей неделе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин намерен на следующей неделе встретиться с израильским коллегой Йоавом Галантом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

"Два лидера обсудят ряд вопросов, включая усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, необходимость увеличения объема гуманитарной помощи для гражданских лиц и планы по обеспечению безопасности более 1 млн человек, укрывающихся в Рафахе, при одновременном обеспечении того, что ХАМАС более не сможет представлять угрозу Израилю", - цитирует телеканал американского чиновника.

Встреча состоится по приглашению Остина. Она не связана с объявленным накануне согласием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом направить в США межведомственную делегацию для обсуждения планируемой израильтянами операции в Рафахе.

Портал Axios, ссылаясь на источники из числа американских чиновников, пишет, что администрация Байдена "взвешивает несколько альтернатив наземному вторжению Израиля в Рафах", которые Белый дом предложит израильской делегации на следующей неделе.

Нетаньяху заявил, что "по-прежнему полон решимости провести наземное наступление в Рафахе, несмотря на опасения президента США Джо Байдена", отмечает агентство Associated Press (АР).

В то же время на возобновившихся в Дохе переговорах Израиля и ХАМАС по перемирию в Газе, которые ведутся при посредничестве Катара и Египта, наметились компромиссы в позициях сторон.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, заявил во вторник на пресс-конференции, что официальные представители Катара после переговоров с шефом разведки Израиля "Моссад" Дэвидом Барни, возглавляющим израильскую делегацию, настроены "осторожно оптимистично". При этом дипломат подчеркнул, что наземная операция Израиля в Рафахе сведет на нет любые переговоры.

Пентагон Ллойд Остин Минобороны Израиля Йоав Галант
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