В Израиле заявили об отсутствии кризиса в переговорах с ХАМАС по заложникам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти уверены, что переговоры по проблеме заложников, находящихся у группировки ХАМАС, не зашли в тупик, сообщает в воскресенье Ynet.

"В воскресенье израильские власти говорили, что переговоры о том, как вернуть заложников из плена ХАМАС, не переживают кризис", - информирует портал.

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на воскресенье израильская делегация вернулась домой.

По словам неназванного представителя правительства, США озвучили сбалансированное предложение о числе палестинских заключенных, которых Израиль освободит в обмен на каждого заложника в рамках нового соглашении о перемирии в секторе Газа. При этом ранее на переговорах, отмечал источник, возникли разногласия по поводу того, сколько палестинцев готов отпустить Израиль за каждого из 40 израильских заложников, освобождение которых сейчас стоит на повестке дня.

"США выдвинули компромиссное предложение, на которое Израиль отреагировал положительно. Теперь ожидается ответ ХАМАС", - заявил собеседник портала.

Он подчеркнул, что израильтяне вернутся в Доху, как только поступит ответ ХАМАС: обычно на его проработку уходит несколько дней.