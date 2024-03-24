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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

В Израиле заявили об отсутствии кризиса в переговорах с ХАМАС по заложникам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти уверены, что переговоры по проблеме заложников, находящихся у группировки ХАМАС, не зашли в тупик, сообщает в воскресенье Ynet.

"В воскресенье израильские власти говорили, что переговоры о том, как вернуть заложников из плена ХАМАС, не переживают кризис", - информирует портал.

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на воскресенье израильская делегация вернулась домой.

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По словам неназванного представителя правительства, США озвучили сбалансированное предложение о числе палестинских заключенных, которых Израиль освободит в обмен на каждого заложника в рамках нового соглашении о перемирии в секторе Газа. При этом ранее на переговорах, отмечал источник, возникли разногласия по поводу того, сколько палестинцев готов отпустить Израиль за каждого из 40 израильских заложников, освобождение которых сейчас стоит на повестке дня.

"США выдвинули компромиссное предложение, на которое Израиль отреагировал положительно. Теперь ожидается ответ ХАМАС", - заявил собеседник портала.

Он подчеркнул, что израильтяне вернутся в Доху, как только поступит ответ ХАМАС: обычно на его проработку уходит несколько дней.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в Газе достигло 32 226 человек, раненых - 74 518.

С 24 ноября 2023 года в секторе Газа действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 24 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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