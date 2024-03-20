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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Штаты провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в воскресенье провели испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, сообщает Defense News со ссылкой на представителя военно-воздушных сил США.

По его словам, пуск был осуществлен со стратегического бомбардировщика В-52Н, взлетевшего с военно-воздушной базы Андерсен на Гуаме.

Собеседник издания не уточнил, было ли испытание успешным, однако отметил, что "были получены ценные, уникальные данные, испытание было предназначено для дальнейшего развития ряда гиперзвуковых программ".

Он добавил: "Мы также подтвердили и улучшили наши возможности тестирования и оценки для продолжения разработки передовых гиперзвуковых систем".

США Гуам Андерсен
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