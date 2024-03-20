Китайская ракета вывела на орбиту спутник-ретранслятор для лунных миссий КНР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" успешно вывела на переходную орбиту спутник-ретранслятор Quequiao-2, предназначенный для обеспечения связи лунных аппаратов Китая с наземными станциями, сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

Запуск ракеты с аппаратом был осуществлён со стартовой площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 08:31 по Пекинскому времени (03:31 мск).

Спутник был выведен на эллиптическую переходную орбиту 200 км в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите) и 420 тыс км в апогее (самая дальняя от нее).

Впоследствии аппарат в результате ряда орбитальных маневров выйдет на эллиптическую окололунную орбиту. Находясь на ней, он будет обеспечивать связь Земли с зондом "Чанъэ-6", который в этом году планируется запустить к Луне для сбора грунта с ее поверхности, а также со станцией "Чанъэ-4", осуществившей посадку на обратную сторону Луны в 2019 году.

В будущем специалисты также планируют использовать спутник для связи со станциями "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые отправятся к Южному полюсу Луны во второй половине 2020-х.