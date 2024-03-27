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Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" успешно вывела на орбиту метеорологический спутник "Юньхай-3-02", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в 06:51 по пекинскому времени (01:51 по Москве).

По данным корпорации, выведенный аппарат будет использоваться для мониторинга атмосферных частиц и космической среды, а также для предупреждения и борьбы с природными бедствиями и проведения научных экспериментов.

Китай CASC Пекин Чанчжэн
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