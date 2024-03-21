Reddit разместит акции по верхней границе диапазона и привлечет около $748 млн

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, определила цену размещения акций в рамках IPO в $34 за бумагу, сообщает компания.

Это соответствует верхней границе ценового диапазона, составлявшего $31-34 за акцию. Компания разместит порядка 22 млн акций и привлечет около $748 млн, ее капитализация будет оценена в $6,4 млрд.

Спрос на бумаги компании со стороны инвесторов в пять раз превысил объем размещения.

Акции Reddit будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT, торги стартуют в четверг.

Выручка компании в 2023 году составила $804 млн, за год увеличившись на 20%. Чистый убыток сократился до $90,8 млн с $158,6 млн годом ранее.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. В недавнем прошлом компания получила известность как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний.