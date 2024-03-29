Акции Reddit за два дня подешевели на 25%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цена бумаг Reddit Inc., владельца одноименного интернет-портала, снизилась за 27 и 28 марта на 25% , оказавшись ниже показателя на закрытие дебютных торгов после IPO, сообщает CNBC.

Компания провела IPO в Нью-Йорке по цене $34 за бумагу на прошлой неделе, в первый день котировки выросли до $50,44. На конец торгов 26 марта акции подорожали до $65,11, но затем упали на 25% за две сессии и завершили торги в четверг на отметке $49,32 за бумагу.

В пятницу биржи США не работают в связи с пасхальными праздниками.

Reddit разместила порядка 22 млн акций и привлекла около $750 млн, ее капитализация была оценена в $6,4 млрд. Аналитики Hedgeye Risk Management ранее предупреждали, что бумаги "сильно пере‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оценены".

Дополнительное давление на акции компании оказала новость о том, что гендиректор Стив Хаффман продал 500 тысяч бумаг, а операционный директор Дженнифер Вонг - 514 тысяч акций.

"Если перспективы компании настолько прекрасные, почему они продают?" - сказал вице-президент Verity Бен Сильверман.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. В недавнем прошлом компания получила известность как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний.