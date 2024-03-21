Geely увеличила чистую прибыль на 1% в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd увеличил чистую прибыль на 1% в 2023 году, что превзошло ожидания экспертов.

Чистая прибыль составила 5,31 млрд юаней ($737,6 млн) по сравнению с 5,26 млрд юаней в 2022 году. При этом скорректированная прибыль подскочила на 51%, сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики прогнозировали прибыль в диапазоне 4,5-5 млрд юаней, по данным Citi Research.

Выручка Geely выросла на 21% до 179,2 млрд юаней. Валовая рентабельность поднялась до 15,3% с 14,1% годом ранее.

Компания в прошлом году продала около 1,7 млн автомобилей, что на 18% превысило показатель 2022 года. В 2024 году Geely планирует поставить 1,9 млн машин.

Котировки акций автопроизводителя растут на 4,8% в ходе торгов в Гонконге в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость Geely увеличилась на 7,7%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период снизился на 1%.