Китайская Geely в I квартале увеличила чистую прибыль вдвое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd в первом квартале увеличил чистую прибыль более чем вдвое - до 1,561 млрд юаней ($215 млн) по сравнению с 714 млн юаней за аналогичный период 2023 года, сообщается в отчетности компании.

Выручка выросла на 56% и составила 52,3 млрд юаней.

В январе-марте компания увеличила продажи на 50% - до 475,7 тыс. автомобилей. В том числе на экспорт было поставлено 87,04 тыс. машин (рост на 66%).

Также Geely сообщила, что за пять месяцев текущего года было реализовано 789 645 автомобилей, что на 45% превышает прошлогодний показатель.

По итогам 2024 года автопроизводитель планирует продать 1,9 млн машин.

Торги на бирже Гонконга в понедельник не проводились из-за праздничного дня. Рыночная стоимость Geely с начала текущего года выросла на 2,3%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 3,9%.