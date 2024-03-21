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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Дефицит британского бюджета в феврале превысил прогнозы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 8,4 млрд фунтов стерлингов ($10,74 млрд). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель сократился на 3,4 млрд фунтов по сравнению с февралем 2023 года, но оказался хуже среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицита в размере порядка 6 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 8,5% в годовом выражении, до 94,8 млрд фунтов, расходы увеличились на 4% до 103,2 млрд фунтов.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 106,8 млрд фунтов, сократившись на 4,6 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец февраля составлял 2,66 трлн фунтов, или около 97,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

Великобритания
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