Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-марте в 0,3 ВВП

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-марте 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП, сообщила пресс-служба Минфина.

В январе-феврале дефицит, по уточненной информации Казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В первом квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Ненефтегазовые доходы сложились на уровне 5,791 трлн рублей, на 43,2% больше поступлений за аналогичный период прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 23,9% г/г (в марте рост на 35,1% г/г) и превысили плановый уровень. Поступление НДС выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6%, до 3,356 трлн рублей. Существенный вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера, говорится в сообщении министерства. В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы составили 2,928 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. Минфин, в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, также ожидает в последующие месяцы превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

В целом объем базовых нефтегазовых доходов в первом квартале составил 2,524 трлн рублей (рост г/г на 31%).

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.