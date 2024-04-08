Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-марте в 0,3 ВВП

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-марте 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП, сообщила пресс-служба Минфина.

В январе-феврале дефицит, по уточненной информации Казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В первом квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Ненефтегазовые доходы сложились на уровне 5,791 трлн рублей, на 43,2% больше поступлений за аналогичный период прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 23,9% г/г (в марте рост на 35,1% г/г) и превысили плановый уровень. Поступление НДС выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6%, до 3,356 трлн рублей. Существенный вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера, говорится в сообщении министерства. В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы составили 2,928 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. Минфин, в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, также ожидает в последующие месяцы превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

В целом объем базовых нефтегазовых доходов в первом квартале составил 2,524 трлн рублей (рост г/г на 31%).

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Минфин Казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

Европейские рынки акций упали на фоне общего ухода инвесторов от рисков

Паводок в России

Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы

Таможенная подкомиссия одобрила запрет экспорта сахара из РФ до 31 августа

ЦБ Зимбабве заменит зимбабвийский доллар новой валютой

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля

FT сообщила о сокращении объема акций в мире самыми быстрыми темпами за 25 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });