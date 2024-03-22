Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-30 был осуществлен в четверг в 16:55 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 23:55 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС 23 марта. Он доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже десятый полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по ноябрь 2023 года SpaceX осуществила 29 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon NASA SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ

Минюст США обвинил Apple в монополизации рынка смартфонов

Минюст США обвинил Apple в монополизации рынка смартфонов

В Конгрессе США обнародован проект временного финансирования структур правительства

В Конгрессе США обнародован проект временного финансирования структур правительства

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира
Дипломатическое противостояние

Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Brent подешевела до $85,64 за баррель
Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН сообщили о разрушении и повреждении до 35% построек в секторе Газа

В ООН сообщили о разрушении и повреждении до 35% построек в секторе Газа

Спецслужбы Дании повысили уровень террористической угрозы почти до максимального

Спецслужбы Дании повысили уровень террористической угрозы почти до максимального
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });