Что случилось этой ночью: пятница, 22 марта

Новый транш Украине от МВФ, множество пленных палестинцев в руках ЦАХАЛ, разгром сборной Сербии по футболу в матче с Россией

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита. Сумма транша - $880 млн.

- Сборная России по футболу в большинстве одолела Сербию. Встреча закончилась со счетом 4:0.

- ЦАХАЛ захватил сотни палестинских бойцов в ходе операции в больнице в Газе. Среди захваченных в плен есть высокопоставленные члены ХАМАС.

- Ракетная опасность объявлена в Белгороде и пригороде. Глава региона призвал жителей отойти от окон и спрятаться в укрытии.

- Космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС. Он доставит более трех тонн продовольствия, оборудование и материалы научных экспериментов.

- Специалисты пробурили половину разведывательной скважины на руднике в Приамурье. К месту завала продолжают стягивать технику.