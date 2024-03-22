ЕС планирует повысить таможенные пошлины на зерно из РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении ЕК увеличить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз российской зерновой продукции.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", - сказала фон дер Ляйен в четверг вечером на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита ЕС, одним из главных вопросов которого была поддержка Украины.

По ее словам, "это положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции". Она добавила, что события на Украине "накладывают новые обязанности" на ЕС.