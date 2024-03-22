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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

ЕК предложила повысить пошлины на импорт зерна и шрота из РФ и Белоруссии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в пятницу представила предложение о введении повышенных пошлин на импорт в Евросоюз российской и белорусской зерновой продукции, в том числе, пшеницы и подсолнечного шрота.

"ЕК сегодня предложила повысить пошлины на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки - зерновой продукции из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот", - говорится в пресс-релизе комиссии.

Такая мера не повлияет на поставки зерновых РФ и Белоруссии в третьи страны, считают авторы документа.

Согласно пресс-релизу, повышение тарифов поможет предотвратить дестабилизацию рынка Евросоюза, а также "помешать России использовать доходы от экспорта в ЕС (...) на Украине".

"Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро, эти пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли", - заявили в ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС.

Теперь предложение рассмотрит Совет ЕС. В случае утверждения в ЕС примут соответствующее решение о повышении пошлин.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Белоруссия
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