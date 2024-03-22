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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Лидеры стран ЕС предостерегают Иран от поставок ракет РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза выразили опасения по поводу сообщений о сотрудничестве РФ с Ираном в военной сфере.

"Европейский совет (...) крайне обеспокоен сообщениями о том, что Иран может передать баллистические ракеты и связанные с ними технологии России для применения против Украины" - говорится в заявлении участников по итогам первого дня саммита.

"Если Иран так поступит, ЕС готов быстро отреагировать в координации с международными партнерами. В частности, речь пойдет о новых существенных санкциях против Тегерана", - подчеркивается в нем.

Также участники саммита призвали продолжить принятие ограничительных мер против РФ и работать над повышением эффективности имплементации уже введенных санкций.

Это не первый случай, когда ЕС обвиняет Иран в поставках вооружения России. Москва и Тегеран неоднократно опровергали подобные сообщения.

Европейский совет Евросоюз Иран Тегеран
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