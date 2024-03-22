Лидеры ЕС не считают, что их проекты в сфере обороны помешают НАТО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Проекты Евросоюза по наращиванию возможностей в сфере обороны не являются альтернативой НАТО, а призваны лишь дополнять возможности альянса, заявили участники саммита ЕС.

"Усиление ЕС в сфере обороны положительно повлияет на трансатлантическую безопасность и дополнит возможности НАТО", - говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня из встречи в верхах в Брюсселе.

В нем отмечается, что в любом случае именно НАТО "остается основой для коллективной обороны стран-членов Североатлантического альянса".

В заявлении подчеркивается, что "ЕС твердо намерен усиливать общую обороноспособность, наращивать военные возможности с тем, чтобы они соответствовали нынешним требованиям и позволили противостоять вызовам и угрозам в сфере безопасности". В документе также перечислены инициативы, которые, по замыслу лидеров стран ЕС, помогут выполнить эту задачу.