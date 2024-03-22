Европейские лидеры выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе

Евросовет призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Евросовет в своих заключениях по Ближнему Востоку призвал к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа, ведущей к устойчивому прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарной помощи.

В документе, принятом в четверг вечером европейскими лидерами на саммите ЕС, Евросовет вновь осудил ХАМАС за его атаки 7 октября 2023 года и подтвердил право Израиля на самооборону в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом, призвав к немедленному освобождению всех заложников без каких-либо предварительных условий.

"ХАМАС и другие вооруженные группировки должны немедленно предоставить гуманитарный доступ ко всем оставшимся заложникам. Европейский совет призывает Совет ЕС ускорить работу по принятию дальнейших соответствующих ограничительных мер против ХАМАС", - говорится в документе.

В заключениях выражается глубокая обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе и ее воздействием на гражданское население, особенно детей. Евросовет потребовал "полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа" на палестинские территории.

Лидеры стран ЕС призвали к "незамедлительным мерам для предотвращения дальнейшего перемещения населения" и заявили о необходимости "предоставить безопасное жилье, чтобы обеспечить постоянную защиту гражданского населения".

"Европейский совет призывает правительство Израиля не проводить наземную операцию в Рафахе, которая ухудшит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию", - сказано в документе.

Главы государств и правительств стран ЕС заявили, что "все стороны должны уважать международное право, включая международное гуманитарное право".