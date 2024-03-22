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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС согласны с тем, что на снабжение оружием Украины необходимо направить больше средств, но не могут договориться о том, как их получить, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"Лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно общей ситуации с наращиванием финансирования поставок оружия на Украину, например, при помощи выпуска облигаций на нужды обороны", - информирует издание.

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По данным Politico, возможность выпуска облигаций поддерживают Франция, Польша, Эстония и некоторые другие страны, но против этого варианта выступают Германия, Нидерланды и Австрия.

"Дискуссия между 27 лидерами ЕС в четверг отразила эти разногласия, когда канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Нидерландов Марк Рютте вновь заявили о своем несогласии по этому поводу", - заявил Politico один из источников.

Издание напоминает, что накануне лидеры ЕС договорились побудить Европейский инвестиционный банк вести более гибкую политику кредитования оборонных компаний.

Кроме того, лидеры ЕС попросили Еврокомиссию "изучить все варианты мобилизации финансов" для Украины и к июню отчитаться о вариантах действий.

Двухдневный саммит ЕС стартовал в четверг в Брюсселе.

ЕС Украина Германия Нидерланды Олаф Шольц Марк Рютте
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