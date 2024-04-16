Темой апрельского саммита Евросоюза будет повышение конкурентоспособности

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении европейским лидерам назвал главным вопросом специального саммита Евросоюза конкурентоспособность ЕС. Саммит пройдет 17-18 апреля.

"Наша предстоящая встреча будет сосредоточена на повышении нашей конкурентоспособности. Новое соглашение о конкурентоспособности и новый взгляд на ситуацию уже давно назрели. Этот решительный и срочный ответ имеет первостепенное значение для обеспечения нашего процветания и глобального лидерства", - написал Мишель.

По его словам, ЕС должен "коллективно преодолеть разрыв в экономическом росте и инновациях по сравнению с нашими глобальными коллегами и защитить нашу экономическую, промышленную и технологическую базу".

Он предложил "поставить оперативные задачи по ключевым секторам".

Самым важным из них председатель Евросовета назвал единый рынок, чей потенциал должен быть полностью использован. Мишель также указал на то, что инвестиции в стратегические отрасли играют жизненно важную роль в повышении конкурентоспособности, и "в этом контексте крайне важно сочетание частного и государственного финансирования, а также переоценка нашего подхода к государственной помощи".

Глава Евросовета сообщил, что внешнеполитические темы также входят в повестку саммита.

Что касается Украины, по его оценке, есть "настоятельная необходимость активизации оказания нашей военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны".

Лидеры ЕС рассмотрят и ситуацию на Ближнем Востоке. "Наша приверженность работе с партнерами над завершением трагического кризиса в Газе посредством немедленного прекращения огня и освобождения заложников, а также срочного увеличения беспрепятственной масштабной гуманитарной помощи в Газу, остается решающей", - отметил Мишель.

Он также указал на необходимость "осудить недавнее нападение Ирана на народ Израиля и объединиться, призвав все стороны проявлять максимальную сдержанность, уважать международное право и избегать действий, которые могут усилить напряженность".

"Мы также должны заняться ситуацией в Ливане, признавая сложные обстоятельства, с которыми он сталкивается, и вновь заявить о нашей решительной поддержке в это критическое время", - говорится в письме председателя Европейского совета.

Кроме того, руководителям стран ЕС предстоит обсудить отношения с Турцией. Ожидается, что "стратегические дебаты по Турции" будут основаны на "стратегической заинтересованности в развитии взаимовыгодных отношений сотрудничества". "Укрепление этих отношений должно также способствовать созданию стабильной и безопасной обстановки в Восточном Средиземноморье", - написал глава Евросовета.