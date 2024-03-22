Глава Бундесбанка отметил рост вероятности понижения ставок ЕЦБ в ближайшие месяцы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вероятность того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизит ключевую процентную ставку в ближайшие несколько месяцев, возросла. Об этом заявил в пятницу глава Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель.

Снижение произойдет скорее в июне, чем в апреле, когда состоится очередное заседание ЕЦБ, цитирует MNI слова Нагеля, который входит в состав совета управляющих ЕЦБ.

Взгляды Нагеля соответствуют недавним заявлениям президента ЕЦБ Кристин Лагард и ряда других высокопоставленных представителей банка.

Вместе с тем, Нагель предостерег от слишком раннего понижения стоимости заимствований или от ожиданий того, что за первым шагом последует серия сокращений ставки.

"Никто не гарантирует, что до конца года все будет идти гладко", - добавил он.

По словам Нагеля, ЕЦБ готов понизить ключевую процентную ставку, даже если Федеральная резервная система США не предпримет аналогичный шаг. Если ЕЦБ снизит ставки первым, это ослабит евро в паре с американским долларом, а также потенциально подстегнет инфляцию, поскольку стоимость импортных товаров и услуг вырастет, полагают некоторые экономисты.