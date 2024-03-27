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Представитель руководства ЕЦБ призвал готовиться к быстрому снижению ставки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) "должен быть готов быстро изменить ограничительный курс денежно-кредитной политики" в случае, если темпы роста зарплат в еврозоне продолжат замедляться ожидаемым образом, заявил Пьеро Чиполлоне в своем первом публичном выступлении в должности члена руководства ЕЦБ.

Чиполлоне вошел в совет управляющих ЕЦБ в прошлом ноябре как представитель Италии. Он сменил в совете Фабио Панетту, который ушел, чтобы возглавить итальянский ЦБ.

По мнению Чиполлоне, темпы роста зарплат в еврозоне уже прошли пик и теперь замедляются. При этом он добавил, что слишком медленный рост зарплат снизит покупательную способность европейцев, что "окажет понижательное давление на рост производительности труда и на занятость".

Экономист также указал на слишком медленный рост европейской экономики и падение инфляции в феврале до 2,6%, что является минимумом более чем за два года. В таких условиях относительная жесткость политики ЕЦБ повышается, что "усиливает аргумент в пользу корректировки наших ставок".

Такие заявления делают Чиполлоне одним из самых "голубиных" членов руководства ЕЦБ, пишет Financial Times.

ЕЦБ Италия Пьеро Чиполлоне
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