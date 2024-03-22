Первый пилотируемый полёт корабля Boeing Starliner к МКС намечен на 1 мая

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый пилотируемый полёт корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 1 мая, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.

Ранее запуск перспективного корабля с экипажем неоднократно переносился.

На Starliner к МКС должны отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Экипаж проведет на станции две недели.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с НАСА. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане. В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.