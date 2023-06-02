Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС откладывается

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первый испытательный пилотируемый полет CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС), который планировалось осуществить 21 июля, откладывается из-за проблем с компонентами аппарата, сообщил директор программы по разработке космического корабля корпорации Boeing Марк Наппи.

По его словам, причиной отказа от запуска стали обнаруженные проблемы с парашютной системой корабля, а также с высокой воспламеняемостью изоляционного покрытия проводки.

"Мы приняли решение приостановить подготовку к первому тестовому полету с экипажем, чтобы устранить эти проблемы", - сообщил Наппи в ходе телеконференции NASA.

Он добавил, что в течение следующих 5-7 дней инженеры определят шаги по ликвидации возникших проблем, решат, необходимо ли разбирать для этого корабль, а также обозначат сроки его подготовки к следующей попытке запуска.

Наппи отметил, что проведение миссии в текущем году возможно, однако он не готов назвать определенную дату или сроки ее проведения.

В рамках первого пилотируемого полета корабля Starliner на станцию должны отправиться два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, корабль проведет в составе станции около двух недель, в ходе которых астронавты будут работать совместно с действующим экипажем МКС.

В случае успеха миссии корабль будет сертифицирован NASA для проведения на нем регулярных пилотируемых миссий к станции.

Запуск корабля к станции планируется осуществить с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как ранее отмечал Наппи, предполагается, что пилотируемый корабль будет осуществлять полет к МКС раз в год.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа численностью до семи человек.