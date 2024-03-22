Нетаньяху заявил о готовности Израиля на операцию в Рафахе и без поддержки США

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил в пятницу, что Израиль готов осуществить операцию в Рафахе в секторе Газа, даже если Вашингтон не окажет поддержки.

"Я также сказал Блинкену, что у нас нет другого пути одержать победу над ХАМАС без входа в Рафах. И я сказал ему, что я надеюсь, что мы сделаем это с американской поддержкой, но, если будет нужно, мы сделаем это и без нее", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху.

Он также признал необходимость эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий в секторе Газа и добавил, что Израиль работает над улучшением гуманитарной ситуации в зоне боевых действий.

"Я сказал ему, что мы очень ценим тот факт, что более пяти месяцев мы держимся вместе в войне против ХАМАС", - указал Нетаньяху.

Ранее в пятницу госсекретарь США и премьер Израиля провели переговоры в Тель-Авиве.

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.