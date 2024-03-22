Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Нетаньяху заявил о готовности Израиля на операцию в Рафахе и без поддержки США

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил в пятницу, что Израиль готов осуществить операцию в Рафахе в секторе Газа, даже если Вашингтон не окажет поддержки.

"Я также сказал Блинкену, что у нас нет другого пути одержать победу над ХАМАС без входа в Рафах. И я сказал ему, что я надеюсь, что мы сделаем это с американской поддержкой, но, если будет нужно, мы сделаем это и без нее", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху.

Он также признал необходимость эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий в секторе Газа и добавил, что Израиль работает над улучшением гуманитарной ситуации в зоне боевых действий.

"Я сказал ему, что мы очень ценим тот факт, что более пяти месяцев мы держимся вместе в войне против ХАМАС", - указал Нетаньяху.

Ранее в пятницу госсекретарь США и премьер Израиля провели переговоры в Тель-Авиве.

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Израиль США Биньямин Нетаньяху Энтони Блинкен сектор Газа Рафах ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 22 марта

МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на $880 млн

Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники

Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });