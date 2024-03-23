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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Генсек ООН в Рафахе призвал Израиль обеспечить доступ помощи в Газе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Израилю необходимо принять на себя обязательство по обеспечению всего сектора Газа необходимой гуманитарной помощью, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в субботу перед журналистами на КПП "Рафах" на границе Египта с Газой. Трансляцию выступления вело телевидение ООН.

"Здесь на этом КПП, мы видим все это горе и бессердечие. Длинная очередь фур с гуманитарной помощью, которым не дают дороги, с одной стороны, и длинный шлейф голода с другой", - сказал он.

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"Это более чем трагично. Это моральное оскорбление", - отметил Гутерриш.

"Настало время для того, чтобы Израиль дал непоколебимое обязательство и открыл доступ для гуманитарных грузов для всего сектора Газа", - подчеркнул он, пообещав продолжить работу с Египтом по обеспечению Газы необходимой помощью.

Генсек ООН заявил, что "ничто не может оправдать ужасающее нападение, совершенное ХАМАС 7 октября прошлого года, но также ничего не может оправдать и коллективного наказания всего палестинского народа".

Он призвал к немедленному прекращению огня: "Сейчас как никогда наступило время объявить гуманитарное прекращение огня, пришло время для того, чтобы оружие смолкло".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 23 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Рафах ООН Антониу Гутерриш
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