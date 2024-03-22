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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:24

Лукашенко осудил теракт в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall, назвав произошедшее "зверским убийством".

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - говорится в соболезновании, текст которого приводит посольство Белоруссии в РФ.

"Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - заявил Лукашенко, пожелав мужества и стойкости родным и близким погибших.

Как сообщили в посольстве, белорусские дипломаты в настоящее время выясняют, есть ли среди пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall граждане республики.

"Посольство Беларуси находится в контакте с российскими правоохранительными органами, уточняется информация о наличии среди пострадавших в "Крокус Сити Холл" граждан Беларуси", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Х.

Как проинформировал ранее центр общественных связей ФСБ, в Crocus City Hall "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Белоруссия Александр Лукашенко Crocus City Hall
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