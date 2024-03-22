Дело о теракте возбуждено по факту стрельбы в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.