США выясняют, связан ли теракт в Подмосковье с предупреждением госдепа в начале марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне пока не могут сказать, насколько трагедия в Crocus City Hall в Подмосковье связана с обнародованным ранее госдепом США предупреждением об опасности террактов в Москве и ее окрестностях, заявили в пятницу в Белом доме.

"Было предупреждение от госдепа о потенциальной опасности террористической деятельности в начале этого месяца. Но прямо сейчас мы не знаем, в какой степени это предупреждение и совершенная атака взаимосвязаны", - сказал советник президента США Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Были некоторые опасения относительно возможного теракта в Москве и ее окрестностях ранее в этом месяце. Мы собираем больше информации, чтобы понять, есть ли взаимосвязь", - добавил он.

Ряд журналистов CNN сообщили в соцсетях, что, по их информации, американские спецслужбы получали информацию с ноября 2023 года о том, что одна из ячеек ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), вероятно, готовит теракты в России. По утверждению собеседников телеканала, американская сторона передавала эти данные России.

При этом они подчеркнули, что пока не знают, связано ли опубликованное в начале марта предупреждение внешнеполитического ведомства США об угрозе терактов в РФ с опасениями насчет ИГ.