Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:03

США выясняют, связан ли теракт в Подмосковье с предупреждением госдепа в начале марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне пока не могут сказать, насколько трагедия в Crocus City Hall в Подмосковье связана с обнародованным ранее госдепом США предупреждением об опасности террактов в Москве и ее окрестностях, заявили в пятницу в Белом доме.

"Было предупреждение от госдепа о потенциальной опасности террористической деятельности в начале этого месяца. Но прямо сейчас мы не знаем, в какой степени это предупреждение и совершенная атака взаимосвязаны", - сказал советник президента США Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Были некоторые опасения относительно возможного теракта в Москве и ее окрестностях ранее в этом месяце. Мы собираем больше информации, чтобы понять, есть ли взаимосвязь", - добавил он.

Ряд журналистов CNN сообщили в соцсетях, что, по их информации, американские спецслужбы получали информацию с ноября 2023 года о том, что одна из ячеек ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), вероятно, готовит теракты в России. По утверждению собеседников телеканала, американская сторона передавала эти данные России.

При этом они подчеркнули, что пока не знают, связано ли опубликованное в начале марта предупреждение внешнеполитического ведомства США об угрозе терактов в РФ с опасениями насчет ИГ.

Нападение на Crocus City Hall

17
Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
США Белый дом Джон Кирби Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Совбез ООН осудил теракт в Московской области

Нападение на Crocus City Hall

Гутерриш присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Власти стран мира выражают соболезнования России в связи с терактом в Crocus City Hall

Что произошло за день: пятница, 22 марта

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });