В Белом доме настаивают, что лишь ИГ ответственно за теракт в Crocus City Hall

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Джон Кирби утверждает, что только группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) имеет отношение к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"ИГ несет полную ответственность", - приводят западные СМИ его слова в ответ на просьбу прокомментировать заявления Москвы о связях подозреваемых в теракте с Украиной.

Кирби также сказал, что США передавали РФ письменное предупреждение о возможной атаке.

Ранее Следственном комитете РФ (СКР) заявили, что информация в изъятых у подозреваемых в теракте в Crocus City Hall технических устройствах подтверждает их связь с украинской стороной.

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", - говорится в сообщении.

Эти данные, добавили в ведомстве, доложили главе СКР Александру Бастрыкину на проведенном им совещании.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).