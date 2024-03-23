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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:03

Гутерриш присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Crocus City Hall

Соболезнования также выразили Италия, Венгрия, Германия, Израиль

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также власти многих стран мира присоединяются к соболезнованиям в связи с гибелью людей в подмосковном Crocus City Hall.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает террористическую атаку на концертный зал в Подмосковье", - говорится в сообщении пресс-службы Гутерриша.

Генсек выразил соболезнования семьям погибших и властям РФ и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также осудила теракт в Подмосковье.

"Произошедшая в Москве ужасающая бойня неприемлема. Итальянское правительство решительно и безоговорочно осуждает этот ужасный теракт. Выражаю солидарность с пострадавшими и с родственниками погибших", - написала Мелони в социальной сети X.

К ней присоединился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я бы хотел выразить свои соболезнования народу России в связи с чудовищным терактом, который произошел в Подмосковье вечером. Мы молимся за семьи жертв", - заявил он.

В МИД Германии атаку назвали "ужасной".

"Кадры ужасного нападения на невинных людей в Crocus City Hall в Подмосковье чудовищны. Необходимо быстро провести расследование обстоятельств атаки", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ также выразило соболезнования семьям пострадавших.

Соболезнования выразил и глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Я огорчен сегодняшними трагичными событиями в Москве. Наши сердца с семьями жертв и всеми, кого это затронуло. Такие моменты напоминают о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех", - написал он в соцсетях.

В МИД Бразилии заявили о солидарности с народом и властям РФ, подчеркнув, что не приемлют никакие террористические акты.

В министерстве иностранных дел Испании отреагировали аналогичным образом.

"Мы встревожены новостями из России. Выражаем нашу солидарность жертвам, их семьям и с народом России. Испания осуждает любые формы насилия", - сообщает ведомство в соцсети X.

К соболезнованиям присоединился и МИД Канады.

"Канада в ужасе от поступивших из Красногорска кадров. Канада осуждает эти омерзительные атаки. Наши сердца с семьями ни в чем не повинных жертв, и мы желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим", - говорится в сообщении канадского министерства.

Ранее свои соболезнования в связи с террористической атакой уже выразили США, ЕС, Великобритания, Франция, Турция, Иран и многие другие страны.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ООН Германия Израиль Италия Венгрия Crocus City Hall
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