В Словакии пройдет второй тур выборов президента

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По предварительной информации, ни одному из участников первого тура состоявшихся в субботу президентских выборов в Словакии не удалось набрать более 50% голосов избирателей, поэтому 6 апреля страну ждет второй тур выборов.

Согласно данным, которые приводит статистическое управление Словакии, лидером первого тура становится бывший глава словацкого МИД Иван Корчок, по итогам обработки 97% бюллетеней, он получает 41,72% голосов. Считавшийся фаворитом первого тура Петер Пеллегрини, председатель парламента Словакии и выдвиженец от словацкой партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, получил поддержку 37,53% избирателей.

Явка на выборах, согласно имеющимся на этот момент данным, составила 51,5%.

По данным статистического управления, право голоса на выборах в субботу имели более 4,33 млн человек, для которых были открыты 5,9 тыс. избирательных участков.

Президента Словакии избирают всеобщим голосованием сроком на пять лет.

На президентское кресло претендовали девять кандидатов. Первая женщина-президент в истории Словакии Зузана Чапутова, которая занимала этот пост с 2019 года, решила отказаться от участия в нынешних выборах.

Окончательные результаты первого тура президентских выборов должны стать известны позже 24 марта после их утверждения Государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.