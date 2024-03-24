Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 марта

Завершение спасательной операции в Crocus City Hall, атака беспилотников на Севастополь, на шахте в Приамурье почти закончили бурить скважину к заблокированным горнякам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена, поисковая еще продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. За сутки из-под завалов достали 133 тела, предварительно удалось идентифицировать личности 50 погибших. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.

- Тяжелая техника прибыла к Crocus City Hall для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов после пожара, сообщило МЧС России.

- Один человек погиб, четверо пострадали при воздушной атаке на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Силы ПВО сбили над Севастополем более десяти ракет.

- Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Незадолго до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбито 10 воздушных целей, пострадали два человека.

- Первая скважина к 13 горнякам, заблокированным на руднике в Приамурье, пробурена на 223 м из необходимых 260. За ночь вывезено 182 куб. м обвалившегося грунта, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

- Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок и глава парламента страны Петер Пеллегрини встретятся во втором туре президентских выборов 6 апреля. В первом туре Корчок получил 41,72% голосов избирателей, Пеллегрини - 37,53%.