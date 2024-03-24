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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило о ночном ударе высокоточным оружием по украинским объектам, уничтожении иностранной военной техники.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", - заявили в ведомстве.

Как сказали в Минобороны, "в результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО".

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина НАТО
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