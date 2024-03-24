Российские военные уничтожили в зоне СВО 11 крылатых ракет Storm Shadow

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - За сутки в зоне боевых действий сбито 18 украинских ракет и 172 беспилотника, заявили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и Vampire", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

Как добавили в министерстве, "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы".