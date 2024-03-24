Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные люди ворвались в отделение полиции Еревана в районе Нор-Норк на севере города, слышны звуки выстрелов, раздался взрыв, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что взорвана граната, есть раненые.
По сведениям СМИ, в отделение полиции ворвались члены организации "Боевое братство", около 50 участников которой были задержаны утром в воскресенье.
Сообщается, что группа лиц требует освобождения всех задержанных, а двое стоят с гранатами в руках.
К зданию полиции прибыли отряды спецназа.
Утром в воскресенье члены организации "Боевое братство" намеревались отправиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области на северо-востоке Армении, где планируется процесс демаркации и делимитации с последующей передачей под азербайджанский контроль четырех сел.
Организация заявляла, что намерена организовать в данном регионе самооборону с привлечением местных жителей.
Между тем, организация в своем телеграм-канале заявила, что не имеет никакой связи с произошедшим в отделении полиции инцидентом.
"Мы осуждаем любую террористическую деятельность и действуем лишь в рамках закона", - отмечается в заявлении.