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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные люди ворвались в отделение полиции Еревана в районе Нор-Норк на севере города, слышны звуки выстрелов, раздался взрыв, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что взорвана граната, есть раненые.

По сведениям СМИ, в отделение полиции ворвались члены организации "Боевое братство", около 50 участников которой были задержаны утром в воскресенье.

Сообщается, что группа лиц требует освобождения всех задержанных, а двое стоят с гранатами в руках.

К зданию полиции прибыли отряды спецназа.

Утром в воскресенье члены организации "Боевое братство" намеревались отправиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области на северо-востоке Армении, где планируется процесс демаркации и делимитации с последующей передачей под азербайджанский контроль четырех сел.

Организация заявляла, что намерена организовать в данном регионе самооборону с привлечением местных жителей.

Между тем, организация в своем телеграм-канале заявила, что не имеет никакой связи с произошедшим в отделении полиции инцидентом.

"Мы осуждаем любую террористическую деятельность и действуем лишь в рамках закона", - отмечается в заявлении.

Ереван Армения Боевое братство Воскепар Нор-Норк
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