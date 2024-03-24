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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями
Сотрудники правоохранительных органов у полицейского участка в Ереване, в который ворвались неизвестные
Фото: Нарек Галстян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двое из трех напавших на отделение полиции Еревана на севере столицы вооруженных мужчин с осколочными ранениями госпитализированы в столичный медцентр, сообщил пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.

"Сегодня трое вооруженных мужчин попытались ворваться в отделение полиции Нор-Норка, применили гранату, в результате чего двое из них ранены и госпитализированы с осколочными ранениями", - сказал он журналистам.

По его словам, один из мужчин с гранатой в руках находится у здания полиции. "Ведутся работы по его обезвреживанию", - отметил Саркисян.

С места событий ведут прямую трансляцию армянские СМИ. На кадрах виден мужчина с гранатой в руках у входа в отделение полиции.

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По сведениям ряда СМИ, в отделение полиции ворвались члены организации "Боевое братство", около 50 участников которой были задержаны утром 24 марта. Утром в воскресенье члены организации "Боевое братство" намеревались отправиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области на северо-востоке Армении, где планируется процесс демаркации и делимитации с последующей передачей под азербайджанский контроль четырех сел. Организация заявляла, что намерена организовать в данном регионе самооборону с привлечением местных жителей.

Однако организация в своем телеграм-канале заявила, что не имеет никакой связи с произошедшим в отделении полиции инцидентом. "Мы осуждаем любую террористическую деятельность и действуем лишь в рамках закона", - отмечается в заявлении.

Ряд СМИ сообщают, что нападавшие являются членами организации "Сасна црер", которая 17 июля 2016 года захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейских, ранили четырех человек. Радикалы требовали освобождения координатора оппозиционного "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля 2016 года они сдались.

Ереван Армения
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