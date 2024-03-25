ВВС Израиля нанесли удар по позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС атаковали здание, которое, по их данным, использовала группировка "Хезболла" на юге Ливана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации ЦАХАЛ, в момент проведения удара в здании находились члены группировки.

Кроме того, израильские военные сообщили, что в ночь на понедельник с территории Ливана по Израилю было выпущено около 15 ракет по позициям вдоль границы. Все ракеты упали на открытой местности и не причинили ущерба.