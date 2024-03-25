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Продажи новостроек в США в феврале неожиданно снизились

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс., по данным Trading Economics.

Продажи новостроек в прошлом месяце были на 5,9% выше, чем в феврале 2023 года.

Медианная цена нового дома в США в феврале составляла $400,5 тыс. по сравнению с $433,3 тыс. годом ранее и $414,9 тыс. в январе.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец февраля составляло 463 тыс. по сравнению с 457 тыс. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,4 месяца против 8,3 месяца в январе. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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