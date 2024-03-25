Израиль после принятия СБ ООН резолюции по Газе отменил визит делегации в США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить поездку израильской делегации в США после того, как СБ ООН в понедельник поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана, сообщает портал Ynet.

США воздержались от голосования и не стали блокировать резолюцию. Ранее Нетаньяху предостерегал, что если США не применят право вето на голосовании СБ ООН, то он откажется посылать в США делегацию во главе с министром Израиля по стратегическим вопросам Роном Дермером.

В резолюции содержится призыв к освобождению заложников, но этот процесс не указан условием для прекращения огня в секторе Газа.

"США отказались от своей последовательной позиции в СБ ООН, где несколько дней назад они отмечали связь между прекращением огня и освобождением заложников. Этот отказ вредит и военным усилиям Израиля, и его попыткам освободить заложников, потому что дает группировке ХАМАС надежду: будто международное давление позволит ей согласиться на прекращение огня, но без освобождения заложников", - цитирует Ynet заявление офиса израильского премьера.

Комментарии Вашингтона

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона не приняла участие в голосовании, потому что в документе не содержалось осуждения ХАМАС. Она отметила, что данная резолюция не имеет юридической силы, хотя другие члены СБ ООН придерживаются противоположной точки зрения. Томас-Гринфилд подчеркнула, что перемирие в Газе можно достичь немедленно, если ХАМАС отпустит заложников.

Советник Белого дома Джон Кирби позднее заявил, что в США разочарованы решением израильских властей не присылать делегацию. Он заверил, что действия США в СБ ООН не свидетельствуют об изменениях в политике Белого дома: он считает возможным достижение перемирия посредством заключения сделки по заложникам.

В палестинском МИД и в ХАМАС приветствовали принятие резолюции. К тому же в ХАМАС подчеркнули, что группировка привержена незамедлительному обмену заложников на палестинских заключенных, находящихся в Израиле. Однако постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан подверг критике принятие резолюции, которая не увязывает перемирие с освобождением заложников. В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галлант, находящийся с визитом в США, заявил, что Израиль "не имеет морального права остановить войну в Газе, пока не вернет всех заложников домой". Он подчеркнул, что если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не добьется полной победы в секторе, то это может приблизить начало боевых действий на севере страны.

Бои ЦАХАЛ в Хан-Юнисе

Между тем в ЦАХАЛ сообщали, что ведут бои с ХАМАС в городе Хан-Юнис в районах вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Нассер". В районе "Аль-Амаль" солдаты ликвидировали 20 вражеских бойцов. Также военные уничтожили не менее 170 неприятельских бойцов и задержали 500 подозреваемых в ходе рейда по больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, откуда, по версии ЦАХАЛ, бойцы ХАМАС вели огонь. The Jerusalem Post сообщило со ссылкой на одного из командиров спецназа ВМС Израиля "Шайетет 13", что во время операции в "Аш-Шише" военнослужащие нашли оружие, спрятанное среди медицинских принадлежностей, и ликвидировали террористов, некоторых из них задержала.

Спецподразделение ЦАХАЛ "Маглан", элитное подразделение "Эгоз" для ведения контрпартизанских действий вместе с другими силами продолжают начатое накануне наступление на позиции ХАМАС в районе "Аль-Амаль". В ЦАХАЛ подчеркивают, что располагают точной развединформацией об использовании неприятелем гражданской инфраструктуры, включая больницы, в боевых целях. В ЦАХАЛ и раньше обвиняли ХАМАС и "Исламский джихад" в использовании больниц в качестве военных объектов; ХАМАС такие обвинения отрицает. Также израильское командование сообщило, что в ходе 10-дневной зачистки жилого комплекса "Хамад Таун" на юге Хан-Юниса, завершившейся на прошлой неделе, "Маглан", "Эгоз" и другие подразделения взяли в плен 300 вражеских бойцов, уничтожили 100.

По данным Ynet, ЦАХАЛ и Служба общей безопасности ("Шин-Бет") раскрыли план Ирана контрабандой провезти оружие на Западный берег реки Иордан. Удалось конфисковать реактивные снаряды, взрывчатку, мины, противотанковые ракеты, гранаты, ручные противотанковые гранатометы, автоматические винтовки и пистолеты.

Глава координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) привел данные, что с момента начала боевых действий в Газе в анклав прибыли 18,5 тыс. грузовиков с помощью - 354 тыс. 740 тонн грузов - и вдобавок 200 цистерн с топливом и 385 резервуаров с газом для готовки. За сутки в Газу проследовали 103 грузовика, в том числе 22 на север анклава, однако часть из грузовиков подверглось разграблению.

Отказ ХАМАС от обмена

Ранее иранские СМИ сообщали, что ХАМАС отвергла предложение об обмене палестинских заключенных на часть израильских заложников. До этого телеканал CNN передавал, что Израиль дал согласие на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС, ждет ответа от группировки. Согласно CNN, предложение выдвинул на консультациях в Дохе директор ЦРУ Уильям Бернс. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Тем временем высокопоставленный представитель ХАМАС Хусам Бадран обвинил США в том, что они мешают переговорам группировки с Израилем. Он подчеркнул, что "американская администрация – основная причина пробуксовки переговоров", и что США не должны быть посредником в переговорном процессе из-за поддержки Вашингтоном Израиля. По словам Бадрана, сам Нетаньяху не заинтересован в сделке и обманывает семьи заложников. Он добавил, что Израиль не дает никаких гарантий безопасности для населения сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 тыс. 333, раненых - 74 тыс. 694.