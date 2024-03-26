Глава МИД Израиля считает, что резолюция СБ ООН по Газе сыграет на руку ХАМАС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац считает, что США навредили ходу переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС, не наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к перемирию в секторе Газа, сообщает во вторник The Times of Israel.

"ХАМАС опирается на тот факт, что... перемирие случится, и им не придется за это платить", - сказал Кац в эфире радиостанции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По его словам, решение США воздержаться от голосования по резолюции стало "моральной и этической ошибкой". Кац считает, что резолюция дает ХАМАС понять, что им "не нужно торопиться" с заключением сделки. Он связал принятие резолюции с отказом ХАМАС от израильских условий по режиму прекращения огня и обмену заложниками.

При этом глава израильского МИД отметил, что связи между Израилем и США все еще крепки, а позиция президента США Джо Байдена является результатом давления "радикального крыла" Демократической партии.

"В наших глазах это сообщение, нехорошее сообщение всем на стороне ХАМАС, что США не так сильно поддерживают Израиль, поэтому мы должны доказать военным путем, что не откажемся от наших целей", - отметил Кац.

Совбез ООН в понедельник поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами Совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Так, 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против нее. США воздержались от голосования.

Таким образом, члены СБ ООН впервые с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС одобрили резолюцию, призывающую восстановить перемирие. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить поездку израильской делегации в США.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.