Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Авиаудары нанесены по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам рано утром во вторник, сообщает Al Mayadeen.

По данным ливанского телеканала, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Несколько человек погибли, есть раненые, говорится в публикации.

Тем временем сирийские СМИ сообщают, что атаку осуществили американские военные.

Сирия Дейр-эз-Зор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия намерена защищать свои активы, которые ЕС хочет передать Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });