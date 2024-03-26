Авиаудары нанесены по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам рано утром во вторник, сообщает Al Mayadeen.

По данным ливанского телеканала, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Несколько человек погибли, есть раненые, говорится в публикации.

Тем временем сирийские СМИ сообщают, что атаку осуществили американские военные.