Авиаудары нанесены по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам рано утром во вторник, сообщает Al Mayadeen.
По данным ливанского телеканала, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.
Несколько человек погибли, есть раненые, говорится в публикации.
Тем временем сирийские СМИ сообщают, что атаку осуществили американские военные.