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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

Пентагон заявил о непричастности США к ночным ударам по востоку Сирии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США не имеют отношения к авиаударам по сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, которые произошли в ночь на вторник, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не совершали атаки в Сирии прошлой ночью", - сказала Сингх, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что провинция Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, есть раненые. Сирийские СМИ писали, что за удары ответственны США.

Позднее издание The Times of Israel сообщало, что израильская авиация в ночь на вторник атаковала на востоке Сирии в районе городов Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль цели, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской Революции.

Пентагон Дейр-эз-Зор США
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