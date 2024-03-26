Автомобильный мост обрушился в Балтиморе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мост Фрэнсис Скотт Ки в Балтиморе (США) обрушился утром во вторник после того, как в него врезался грузовой корабль, сообщает ABC News.

Инцидент произошел около 01:30 по местному времени (08:30 по Москве). По данным Associated Press, спасатели ищут как минимум семь человек, которые могли оказаться в воде. Агентство сообщает, что корабль после столкновения загорелся, а затем затонул.

Транспортное управление штата Мэриленд сообщает, что все дороги в районе инцидента перекрыты.

Четырехполосный мост протяженностью 1,6 мили (2,6 км) проходит над рекой Патапско.