После крушения моста в Балтиморе в реке Патапско ищут около 20 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Балтиморе спасатели ищут два десятка человек, которые могли вместе с автомобилями упасть в реку Патапско при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки, сообщил CNN городской пожарной службы Кевин Картрайт.

По предварительным данным, в момент обрушения на мосту было несколько автомобилей, в том числе один, сопоставимый по размерам с тягачом с прицепом. Поиски осложняет ограниченная видимость, поскольку мост обрушился посреди ночи (в 1:30 ночи по местному времени, 8:30 по Москве), а также холод - у реки температура воздуха сейчас примерно минус 1 градус Цельсия, сказал Картрайт. Также спасатели учитывают риски дальнейшего обрушения конструкций моста.

Корреспондент CNN уточнил, что температура воды в реке в районе аварии - плюс 9 градусов по Цельсию.

Людей ищут пожарные, водолазы и береговая охрана США.

В ночь на 26 марта в опору моста Фрэнсиса Скотта Ким врезался контейнеровоз. Мост за несколько секунд рухнул в воду.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайную ситуацию регионального значения.

Автомобильный четырехполосный стальной мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,632 км был построен в 1977 году. Это один из путей, по которым можно пересечь бухту Балтимора. Самый длинный его пролет составлял 366 метров.