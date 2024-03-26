Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:04

После крушения моста в Балтиморе в реке Патапско ищут около 20 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Балтиморе спасатели ищут два десятка человек, которые могли вместе с автомобилями упасть в реку Патапско при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки, сообщил CNN городской пожарной службы Кевин Картрайт.

По предварительным данным, в момент обрушения на мосту было несколько автомобилей, в том числе один, сопоставимый по размерам с тягачом с прицепом. Поиски осложняет ограниченная видимость, поскольку мост обрушился посреди ночи (в 1:30 ночи по местному времени, 8:30 по Москве), а также холод - у реки температура воздуха сейчас примерно минус 1 градус Цельсия, сказал Картрайт. Также спасатели учитывают риски дальнейшего обрушения конструкций моста.

Корреспондент CNN уточнил, что температура воды в реке в районе аварии - плюс 9 градусов по Цельсию.

Людей ищут пожарные, водолазы и береговая охрана США.

В ночь на 26 марта в опору моста Фрэнсиса Скотта Ким врезался контейнеровоз. Мост за несколько секунд рухнул в воду.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайную ситуацию регионального значения.

Автомобильный четырехполосный стальной мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,632 км был построен в 1977 году. Это один из путей, по которым можно пересечь бухту Балтимора. Самый длинный его пролет составлял 366 метров.

Мэриленд США Патапско Балтимор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автомобильный мост обрушился в Балтиморе

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

Что случилось этой ночью: вторник, 26 марта

Россия намерена защищать свои активы, которые ЕС хочет передать Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });