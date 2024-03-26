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Мэр Таллина получил вотум недоверия в городском собрании

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Городское собрание Таллина выразило во вторник недоверие мэру Таллина Михаилу Кылварту.

Из 79 депутатов за вотум недоверия проголосовал 41. Для выражения недоверия было достаточно 40 голосов.

Поводом для отставки мэра стало решение уездного суда, признавшего наличие коррупции при строительстве комплекса Порто-Франко в Таллине.

"Решение уездного суда по делу Порто-Франко ясно дает понять, что Михаил Кылварт был участником этого коррупционного дела. Ни политической партии, уличенной в торговле влиянием, ни ее лидеру не может быть места в управлении столицей", - заявил председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере.

Кылварт, известный как политик, активно выступающий в поддержку русскоговорящего населения Эстонии, при обсуждении вотума в горсобрании заявил, что "целью выражения недоверия является стремление прийти к власти Партии реформ" и создание в городе коалиции, аналогичной действующей в эстонском парламенте.

Реформисты во главе с премьер-министром Каей Каллас придерживаются резко антироссийского и националистического курса.

На посту мэра Таллина председатель партии Центра Кылварт работал с 12 апреля 2019 года.

После голосования в горсобрании во вторник он сообщил, что партия продолжит работу в городе в статусе оппозиции.

Эстония Таллин Михаил Кылварт
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