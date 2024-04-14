Мэром Таллина избран социал-демократ Евгений Осиновский

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На внеочередном городском собрании Таллина мэром избран член Социал-демократической партии Евгений Осиновский, утвержден новый состав городской управы.

Единственный кандидат в мэры Осиновский был избран в третьем туре голосования, так как в ходе состоявшихся в воскресенье в первой половине дня двух туров ему не удавалось набрать необходимого числа голосов. В третьем туре за него проголосовал 41 депутат из 79, и, таким образом, он набрал больше половины голосов членов собрания.

Осиновский возглавит городское самоуправление, в которое вошли, кроме социал-демократов, также представители "Партии реформ", "Отечества" и "Эстонии 200".

Согласно последней переписи населения (2017 года), свыше 40% жителей Таллина - русскоговорящие, в том числе около 37% - русские, 3% - украинцы и около 1,5% - белорусы.

Несмотря на то, что вопрос о лишении проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах не входит в компетенцию местных властей, именно он стал одним из главных в дебатах при подготовке одобренного в субботу коалиционного соглашения.

Три из четырех вошедших в правящий союз партий национал-радикального толка настояли на том, чтобы этот вопрос был поднят партиями городской коалиции в парламенте.

"Партия реформ", "Отечество" и "Эстония 200" считают важным найти и реализовать в парламенте правовое решение об отмене избирательных прав на местных выборах граждан РФ и Белоруссии.

Как говорится в коалиционном соглашении, "Социал-демократическая партия эту инициативу не поддерживает, но считает возможным, что в этом вопросе решение будет найдено между фракциями парламента".

"В коалиционном соглашении мы написали, что роль эстонского языка должна возрасти, что автоматически означает снижение роли русского языка. Мы покончим с русскоязычными пресс-релизами и пресс-конференциями", - пояснил эстонским СМИ представитель "Партии реформ" Пяртель-Пеэтер Пере.

Новая коалиция пообещала сохранить бесплатный общественный транспорт и ночные автобусы, действующие в городе социальные пособия, построить в Таллинне площадь Украины, переименовать Московский бульвар, Центр русской культуры и Русский музей.

Новая городская власть обещает также закрыть муниципальные газеты "Столица" и "Pealinn", а также городскую редакцию теленовостей.

Смена власти в столице Эстонии вызвана отставкой бывшего главы города Михаила Кылварта, которому 26 марта городское собрание выразило недоверие. Поводом для отставки мэра стало решение уездного суда, признавшего наличие коррупции при строительстве комплекса Порто-Франко в Таллине.

Кылварт активно выступал в поддержку русскоговорящего населения Эстонии. При обсуждении вотума недоверия он заявил, что "целью выражения недоверия является стремление прийти к власти "Партии реформ" и создать в городе коалицию, аналогичную действующей в парламенте.